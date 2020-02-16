بشير الحداد يحذر من خلو التشكيلة الوزارية الجديدة من تمثيل المكونات

2020/02/16 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر بشير الحداد, النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي, من خلو التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة المكلف بها محمد توفيق علاوي من تمثيل المكونات.

وقال الحداد انه لم تتبقَ سوى ايام قلائل لكي يعلن محمد علاوي عن كابينته الوزارية بعد ان شارفت المهلة الدستورية الممنوحة له على الانتهاء.

معربا عن امله بتشكيلة وزارية موحدة ترضي الجميع، معتبرا ان عدم اشراك المكونات الاساسية في الحكومة المقبلة سوف يؤثر سلبا على النسيج الوطني العراقي وعلى السلم الاهلي.

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