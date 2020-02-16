محكمة صينية: عقوبة إخفاء الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تصل إلى الإعدام

2020/02/16 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محكمة صينية، عن إصدارها عددا من العقوبات التي يمكن أن تصل إلى الإعدام، لكل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت المحكمة أن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا عمداً، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق به، أو إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى الجريمة، التي يمكن ان تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة “بكين ديلي” الرسمية، أن تسبب أي شخص في انتشار الفيروس، يعني تعريضه السلامة العامة للخطر، وهو ما يجعله يواجه حكما بالسجن لعشرة أعوام أو مدى الحياة أو حتى الإعدام، فيما كانت السلطات قد أصدرت تعليمات تقضي بمنع الأشخاص الذين يعانون من السعال أو الحمى أو غيرها من الأمراض، من السفر براً أو جوا.

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