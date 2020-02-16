2020/02/16 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح، أن منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة المكلّف محمد توفيق علاوي مرهون بدراسة السير الذاتية للمرشحين.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، إن الكتل السياسية اتفقت على عدم منح الثقة لأيّ مرشح لشغل الحقائب الوزارية ما لم يتم الإطلاع على كامل السير الذاتية.

وأضاف أنه لم يتم طرح أيّ اسم صريح في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المرشحين غير المؤهلين لن ينالوا ثقة البرلمان بحسب تعبيره.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة مرهون بدراسة السير الذاتية للمرشحين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة مرهون بدراسة السير الذاتية للمرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).