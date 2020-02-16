2020/02/16 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني وظريف يتفقان على التهدئة وحسن الجوار

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