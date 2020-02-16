عدسة واع توثق عودة الحياة في السنك والخلاني والوثبة

2020/02/16 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) عودة الحياة الى طبيعتها فوق جسر السنك وفي ساحة الخلاني وساحة الوثبة.

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