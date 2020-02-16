ائتلاف 28 طناً من لحوم الجاموس المجمدة هندية المنشأ

2020/02/16 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة البيطرة، اليوم الأحد، عن قيامها بإتلاف إرسالية من لحوم الجاموس المجمدة هندية المنشأ.وقالت الدائرة التابعة ل‍وزارة الزراعة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “المحجر الطبي في منفذ طريبيل الحدودي التابع للدائرة قرر إتلاف هذه الإرسالية من لحوم الجاموس، حيث قررت اللجنة المشكلة في المنفذ بين مديرية منفذ طريبيل والمحجر البيطري […]

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