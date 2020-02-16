هبوط اضطراري لطائرة إماراتية بمطار القاهرة الدولي بسبب وفاة راكبة

2020/02/16 | 14:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) هبطت طائرة إماراتية اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من لبنان إلى الإمارات

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