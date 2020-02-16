2020/02/16 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان البلاد ستشهد الخميس المقبل تساقط امطار غزيرة على الحدود الجنوبية الشرقية للعراق مما ستسبب سيول باتجاه الكوت والعمارة.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى , ان “الخرائط والتنبؤات الجوية العالمية تشير الى ان البلاد ستشهد يوم الخميس المقبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: امطار غزيرة وسيول باتجاه الكوت والعمارة الخميس المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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