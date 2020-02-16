2020/02/16 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد علاوي : على الحكومة المقبلة محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة للانتخابات المبكرة

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اكد زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن ما يُثار حول "بازار المناصب" في الحكومة المؤقتة امرٌ مُعيب .

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