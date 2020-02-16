2020/02/16 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، عن توقيع عقود لإنشاء منشآت لمعالجة الغاز في جميع الحقول النفطية.وقال وكيل وزير النفط لشؤون الغاز حامد يونس الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط ،الذي يمثل نحو 70 % من مجموع الغاز المتوفر كاحتياطي للعراق”، مبيناً أنه” تم توقيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط: توقيع عقود لمعالجة الغاز المصاحب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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