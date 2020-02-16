عقوبات قاسية.. كيف تتعامل السلطات السعودية مع من يجبر ابنته على الزواج ممن لاترغب به؟

2020/02/16 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير سعودي عن العقوبات التي تلحق بولي الأمر إذا اجبر ابنته او الفتاة المسؤول عنها، على الزواج من شخص لاترغب به.ونقلت صحيفة عكاض ع مختصين وقانونيين قولهم، أن الأنظمة والقوانين النافذة في السعودية، أنصفت المرأة فيما يتعلق بهذه القضايا، وتعاقب ولي الأمر الذي تثبت عليه التهمة.وبحسب المختصين فإن […]

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