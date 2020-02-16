وزارة الداخلية: قوات حفظ القانون ستواصل مهامها بعد انتهاء التظاهرات

2020/02/16 | 14:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية.وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”قوات حفظ القانون ستواصل مهامها ،حتى بعد انتهاء التظاهرات ،وبأطرها القانونية في المحافظات ،التي شهدت تظاهرات شعبية”، لافتاً إلى أن”الوزارة بصدد تطوير قابليات

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