بهذه الطريقة حسم علاوي 11 حقيبة وزارية .. وهذه الكتل ايدته

2020/02/16 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



تفيد التوقعات في بغداد إلى إمكانية حسم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تشكيلة حكومته قريباً، إذا أفضى ا...

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