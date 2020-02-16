“الإقليم السني”.. والعودة إلى تكتيك الفوضى

2020/02/16 | 14:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشرق غباس* القول إن “الإقليم السني” الذي يدور الحديث عنه في الكواليس والعلن هو “خيار إيراني” قبل أن يكون خيارا أميركيا كما يجري التداول، يحتاج إلى تحليل أكثر عمقا من الحديث عن أن “أصدقاء طهران” من “السياسيين السنة” قد غيروا … Readmore

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