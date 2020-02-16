شيكاغو ـ النجف

2020/02/16 | 14:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى فحص* يقول الإمام علي بن أبي طالب “أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع، والباطل تقول سمعت والحق تقول رأيت”.فإن المسافة التي تفصل ما بين الأذن والعين، هي القياس الفقهي لأمير المؤمنين قبل أن يعطي رأيه … Readmore

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