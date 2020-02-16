الناطق باسم الداخلية يكشف مصير قوات ’’حفظ القانون’’ بعد انتهاء التظاهرات

2020/02/16 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت الناطق باسم وزارة الداخلية،اللواء خالد المحنة، الأحد (16 شباط، 2020) أن قوات حفظ القانون ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها القانونية.

وقال المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات حفظ القانون ستواصل مهامها، حتى بعد انتهاء التظاهرات، وبأطرها القانونية في المحافظات، التي شهدت تظاهرات شعبية"، لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد تطوير قابليات قوات حفظ القانون وتجهيزها بالبنى التحتية والموارد البشرية المناسبة والكفؤة".

وأضاف أن "فكرة تسلم الملف الأمني في ست محافظات، بعضها قد نُفِذ وبعضها الآخر قيد التنفيذ، ومنها تسلم الملف الأمني من قيادات العمليات، لكون العمل الأمني بحاجة الى متخصصين بهذا الجانب"، مبيناً أن" المحافظات التي سلمت لها الملف الأمني، هي بابل والسماوة والديوانية وميسان والسماوة وواسط ".

وكان مجلس الأمن الوطني قد قرر في تشرين الأول من العام الماضي، تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، بالتزامن مع التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الأحد (16 شباط 2020)، أن يُقدم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، كابينة وزارية ناقصة، فيما لفت إلى أن الأسماء المطروحة في الاعلام بشأن مناصب الوزارات، فيها شيء من الصحة.

وقال ال

بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد (16 شباط 2020)، اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة التهدئة وتخفيف حدة التوترات بالمنطقة.

وذكر مكتب بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع، الأحد (16 شباط 2020)، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في أربيل، لبحث مستجدات الساحة السياسية، ومناقشة كابينة محمد توفيق علاوي المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغدا

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