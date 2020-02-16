مدرب منتخب شباب العراق: استعدادنا فقير ولقاء بطل افريقيا صعب جدا

2020/02/16 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ذكر مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير، الاحد ( 16 شباط 2020)، أن لقاء الغد امام المنتخب التونسي بطل افريقيا في الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة العرب للشباب صعب جدا، فيما اشار الى ان استعدادات فريقه فقيرة جدا.

وقال جثير في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء تونس، إن"استعداداتنا فقيرة كونها اقتصرت على خوض مباراتين تجريبيتين امام السعودية، ولقاء الغد أمام بطل أفريقيا المنتخب التونسي صعب جدا".

واضاف: "نمتلك معلومات وافية عن المنتخب الذي سبق أن واجهناه، بينما نجهل تماما قدرات منتخب موريتانيا".

وبين جثير أن "بطولة العرب فرصة لاكتشاف لاعبين جدد، وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين، وهدفنا الاستعداد بصورة جيدة لنهائيات آسيا التي تضيفها أوزبكستان في تشرين الأول من العام الحالي".

بغداد اليوم - بغداد

عقد بعد ظهر اليوم الاحد، (16 شباط 2020)، المؤتمر التنسيقي للقاء الشرطة والوحدة الاماراتي في اربيل ، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى لدوري ابطال آسيا.

وتم الاتفاق بالمؤتمر في ان يرتدي الفريق المضيف الشرطة العرا

بغداد اليوم - خاص

كشف المشرف الامني لمباراة الشرطة والوحدة الاماراتي محمد الموسوي، الاحد، (16 شباط 2020)، عن اكتمال عقد الطاقم التحكيمي والمشرف على اللقاء الذي سيقام يوم غد الاثنين عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب فرانسو حريري بأربيل ضمن منافسات ا

بغداد اليوم- متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد، مساء الأحد( 16 شباط 2020)، على ملعبه "سانتياجو برنابيو" منافسه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينم

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