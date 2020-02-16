الشرطة العراقي بالأخضر والوحدة الاماراتي بالزي الأبيض في لقاء الغد بالأبطال

2020/02/16 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عقد بعد ظهر اليوم الاحد، (16 شباط 2020)، المؤتمر التنسيقي للقاء الشرطة والوحدة الاماراتي في اربيل ، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى لدوري ابطال آسيا.

وتم الاتفاق بالمؤتمر في ان يرتدي الفريق المضيف الشرطة العراقي الزي الاخضر الكامل، فيما يلعب حارسه باللباس الاحمر الكامل.

اما الضيف فريق الوحدة الاماراتي فسيرتدي الزي الابيض الكامل، وحارس الفريق الزي الاسود.

يشار الى ان فرق المجموعة الاولى المؤلفة من الشرطة العراقي واستقلال طهران والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي وبعد الجولة الاولى التي انتهت بتعادل الشرطة واستقلال طهران، وبنفس النتيجة كانت نهاية لقاء الوحدة والاهلي، تساوت الفرق الاربعة بحصيلة النقاط ولكل فريق نقطة واحدة، وينتظر الشرطة لقاء مهم امام الوحدة الاماراتي يوم غد الاثنين لحساب الجولة الثانية على ملعب فرانسو حريري، فيما يلتقي الاهلي السعودي واستقلال طهران لحساب الجولة نفسها.

بغداد اليوم- بغداد

ذكر مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير، الاحد ( 16 شباط 2020)، أن لقاء الغد امام المنتخب التونسي بطل افريقيا في الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة العرب للشباب صعب جدا، فيما اشار الى ان استعدادات فريقه فقيرة جدا

بغداد اليوم - خاص

كشف المشرف الامني لمباراة الشرطة والوحدة الاماراتي محمد الموسوي، الاحد، (16 شباط 2020)، عن اكتمال عقد الطاقم التحكيمي والمشرف على اللقاء الذي سيقام يوم غد الاثنين عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب فرانسو حريري بأربيل ضمن منافسات ا

بغداد اليوم- متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد، مساء الأحد( 16 شباط 2020)، على ملعبه "سانتياجو برنابيو" منافسه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينم

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