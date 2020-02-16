مقتل 9 مدنيين بهجوم مسلح في العاصمة الافغانية كابل

2020/02/16 | 14:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام أفغانية، اليوم الاحد، مقتل9 مدنيين جراء هجوم مسلح شنه مجهولون على منطقة يرتادها مدمنو المخدرات.

وذكر المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، فردفس فاراماز، في بيان، أن مسلحون مجهولون شنوا هجوما على منطقة "كوه كورينغ"، التي يجتمع فيها مدمنو المخدرات.

وأوضح فاراماز، أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما لدى المهاجمون بالفرار بعدها.

وأعلن عن فتح تحقيق حول الهجوم، الذي يعد الأول من نوعه الذي يستهدف هذه الفئة من المجتمع، فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لحد الأن.

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