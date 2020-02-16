سومو تتعاقد مع شركة متخصصة لتزويد محطة كهرباء القيارة بالغاز

2020/02/16 | 14:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة النفط، اليوم الأحد، عن تعاقد شركة سومو مع شركات متخصصة لتزويد محطة كهرباء القيارة الغازية، بمنتوج زيت الغاز.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "شركة تسويق النفط (سومو) قامت بالتعاقد مع شركات متخصصة، لغرض تجهيز محطة كهرباء القيارة الغازية، بمنتوج زيت الغاز.

وأضاف أن "تجهيز المحطة بالمنتوج مستمر، وأن استلامه من قبل المحطة يتم دون أية معوقات تذكر".

وأشار المصدر إلى أن "وزارة الكهرباء، طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بيان رأيها حول تفعيل العقود السابقة، الموقعة من قبلها مع بعض الشركات الخاصة بتجهيز المنتوج، وبأسلوب الدفع بالآجل، مع استمرار وزارتنا بالتجهيز".

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