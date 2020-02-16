2020/02/16 | 14:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال المتحدث باسم التحالف الدولي يوم الاحد ان القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له القواعد العسكرية المشتركة في العراق اسفرت عن مقتل واصابة عناصر من قوات الامن في هذا البلد.وقال المتحدث في تغريدة له على "تويتر" ان المقر الذي تعرض للقصف الصاروخي في وقت سابق من اليوم في المنطقة الخضراء يقع ضمن مبنى ضخم متعدد الطوابق لحزب البعث السابق.واضاف ان المبنى يضم ايضا مقر قيادة العمليات المشتركة في العراق، مشيرا الى ان هذه الهجمات قتلت وأصابت قوات الأمن العراقية في الأشهر الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلق على هجمات طالت قواعده في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلق على هجمات طالت قواعده في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).