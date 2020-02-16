مارك يطالب بقوانين تحدد حرية التعبير المشروعة على فيسبوك لأجل حجب “المخالف”

2020/02/16 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعا الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، إلى سن مزيد من القوانين للحد من المحتوى المؤذي الذي يُنشر على صفحات الإنترنت، قائلا إنه ليس من واجب شركات، كشركته، أن تقرر ما الذي يقع ضمن نطاق حرية التعبير المشروعة.وبإشارة إلى الصين، حذر زوكربيرج أيضا من خطر السيطرة المفرطة التي لها أن […]

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