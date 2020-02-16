العقابي يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل اجتماعهم مع علاوي وعدد الوزارات التي لم تحسم لغاية الان

2020/02/16 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب حسين العقابي، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الكتل السياسية الاربعاء الماضية.وقال العقابي لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ابلغ الكتل السياسية في اخر اجتماع له معهم الاربعاء الماضية، بان التشكيلة جاهزة باستشناء ثلاث وزارات للكرد والمفاوضات جارية معهم ومع رئيس البرلمان […]

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