بدء الضخ التجريبي في حقل «الوفرة» الكويتي السعودية المشترك

2020/02/16 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الأحد، بدء الضخ التجريبي في حقل «الوفرة»

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