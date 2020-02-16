2020/02/16 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يحذر من استمرار اللا مبالاة في التعامل مع مستحقات الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحذر من استمرار اللا مبالاة في التعامل مع مستحقات الشهداء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحذر من استمرار اللا مبالاة في التعامل مع مستحقات الشهداء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).