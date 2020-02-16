الاعلام الأمني: تعرض المنطقة الخضراء ومقر تابع للحشد الشعبي للقصف بصواريخ الكاتيوشا

2020/02/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، عن استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فجر اليوم الاحد.

وأوضحت الخلية في بيان، ان ثلاثة من الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء فيما استهدف صاروخ رابع مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، مشيرة الى وقوع اضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، من دون ان يتسبب القصف بخسائر بشرية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن مسؤول عسكري أميركي، قوله ان عدة انفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي، هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن في العراق، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، فيما كانت مصادر محلية بالعاصمة بغداد، قد أشارت الى سماع أصوات صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تتواجد فيها السفارة الأميركية وقاعدة لتحالف الدولي، في وقت شوهدت فيه عدد من الطائرات وهي تحلق في سماء المنطقة.

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