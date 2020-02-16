الصدر ممثلا للعراق في المنظمة البحرية الدولية

2020/02/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، تقديم سفير العراق لدى لندن محمد جعفر الصدر، أوراق اعتماده للمنظمة البحريّة الدوليّة كيتاك، مُمثلاً دائماً للعراق لديها.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الصدر قدم أوراق اعتماده الى الأمين العام للمنظمة “كيتاك ليم”، في مراسم جرت بمقرها في العاصمة البريطانية لندن، معربا عن شكره للمنظمة لتقديمها الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع البحريّ في العراق، وتقديمها منحاً دراسيّة مُتخصِّصة لطلبة الدراسات العليا، فيما أكد الأمين العامّ للمنظمة أهمّية التجارة البحريّة للعراق من الناحية الاقتصاديّة، لما يتمتع به من موقع جغرافيّ مُهمّ، وكونه أحد أهمّ مُصدِّري النفط في العالم، مبديا استعداد المنظمة لمساعدة العراق.

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