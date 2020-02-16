وزير الهجرة: العام الحالي سيشهد غلق جميع مخيمات النزوح

2020/02/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزيرُ الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى أن العام الحالي سيشهد غلق جميع مخيمات النزوح.

وأكد موسى في تصريح، تخصيص أربعمئة وخمسة وأربعين مليار دينار للمحافظات لإعادة الاستقرار فيها، والإسراع في عودة النازحين، وإرساء أسس إعادة الاعمار ومنع تجدد أعمال العنف والتطرف، مما يمهد الطريق لأنشطة إعادة الإعمار والتنمية على المدى البعيد، خاصة أن غالبيتهم لم يستطيعوا العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب عدم توفر خدمات الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات واعادة ترميم واعمار منازلهم.

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