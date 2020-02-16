2020/02/16 | 15:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يلعب منتخبنا الشبابي، غداً الاثنين، مباراته الاولى في بطولة كأس العرب للشباب أمام بطل أفريقيا المنتخب التونسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثير : استعداداتنا فقيرة لبطولة العرب ولقاء الغد أمام بطل أفريقيا صعب جدا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثير : استعداداتنا فقيرة لبطولة العرب ولقاء الغد أمام بطل أفريقيا صعب جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).