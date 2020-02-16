العراق يتقدم للمركز 69 في تصنيف [الفيفا ]

2020/02/16 | 15:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، مركزاً وحداً في تصنيف الاتحاد لدولي للعبة "فيفا" المقرر صدوره نهاية الأسبوع الحالي.

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