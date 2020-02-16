السعودية تكشف عن شرط وحيد لتطوير العلاقات مع إسرائيل

2020/02/16 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

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