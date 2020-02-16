كارثة «هيسل».. حادث أبعد الأندية الإنجليزية عن بطولات أوروبا

2020/02/16 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تلقي الضوء على كارثة «هيسل» التي تسببت في إبعاد الأندية الإنجليزية عن بطولات أوروبا

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