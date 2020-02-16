الركابي يُعلن: لا أسعى لأي منصب.. ولا أقبل أن يطرح اسمي من المتظاهرين!

2020/02/16 | 15:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال الناشط علاء الركابي، الذي طُرِح اسمه بديلاً لرئيس الوزراء المكلف #محمد_توفيق_علاوي، إنه «لا يقبل أن يقدمه المتظاهرون فحسب؛ وإنما من كل الشعب العراقي في المحافظات المنتفضة […]

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