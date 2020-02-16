قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: إجراءات أمنية مشددة للمناطق الصحراوية منعاً للتسلل

2020/02/16 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاحد، بان القوات الأمنية شددت من اجراءاتها الاحترازية على المناطق الصحراوية للدواعي امنية. وقال المحلاوي، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الأمنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ والحشد الشعبي والعشائري فرضت اجراءات امنية مشددة على المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع […]

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