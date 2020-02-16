أياد علاوي: مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لإنتخابات مبكرة

2020/02/16 | 15:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس إئتلاف الوطنية اياد علاوي، ان مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة تنحصر في التهيئة لانتخابات مبكرة.وقال علاوي في تغريدة على “تويتر” إنه “من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات … Readmore

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