محافظات الجنوب الأكثر فقراً.. هذه هي معدلات الفقر في العراق

2020/02/16 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط ، يوم الأحد، عن تراجع معدل الفقر في البلاد خلال السنتين الاخيرتين مقارنة مع عام 2014، حيث أظهرت الأرقام بأن محافظات الجنوب تعد الأكثر فقراً على مستوى البلاد في حين كان محافظات إقليم كوردستان الأقل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لشفق نيوز، إن وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى (20%) بعد ان سجل (22.5%) عام 2014.

واوضح أنه بموجب مسح الفقر لعام 2018، فقد تبين أن محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى بأعلى نسبة فقر (52%)، أما باقي المحافظات فكانت كالاتي:

دهوك 8.5%، السليمانية 4.5% ، اربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الانبار 17 ،صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%.

وأشار الهنداوي إلى أن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاستراتيجية الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% بنهاية عام 2013، ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%.

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