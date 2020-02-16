2020/02/16 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة التخطيط ،الاحد (16 شباط 2020)، ان نسب الفقر في العراق شهدت تراجعا طفيفا في معدلات...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط تعلن انخفاض معدلات الفقر في العراق وتحدد نسبته في كل محافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التخطيط تعلن انخفاض معدلات الفقر في العراق وتحدد نسبته في كل محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).