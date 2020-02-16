قوة أمنية تعتقل مسؤولاً محلياً في ديالى

2020/02/16 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر حكومي، من محافظة ديالى، الأحد (16 شباط 2020)، باعتقال مدير ناحية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" مدير ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) اعتقل من قبل قوة امنية مشتركة لوجود دعوة جنائية بحقه دون اعطاء مزيد من التفاصيل".

واضاف المصدر، ان" الاعتقال جرى وفق قرار قضائي".

واستلم مدير ناحية جلولاء منصبه منذ عام 2015 وكان قد اعتقل سابقا بتهم تتعلق بالنزاهة وتم إطلاق سراحه.

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير ناحية سفوان، (غربي البصرة) طالب الحصونة، الأحد (16 شباط 2020) عن إلقاء القبض على عصابات متخصصة بسرقة أغطية المنهولات في مناطق جنوبي وغربي المحافظة.

وقال الحصونة لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية القت القبض على

بغداد اليوم-بغداد

أقدم عدد من المتظاهرين، الأحد (16 شباط، 2020) على قطع تقاطع ’’البهو’’ وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا في ذي قار، إن متظاهرين قطعوا تقاطع البهو وسط الناصرية بالإطارات المحترقة.

وم

بغداد اليوم- خاص

كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الاحد (16 شباط 2020)، عن حصيلة ما اسماها بـ"مقابر سنوات الدم" داخل المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" حصيلة ا

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