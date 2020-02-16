إجرام بغداد تعلن القبض على متهمين قاما ببيع ’’كلى’’ عن طريق أحد الأشخاص

2020/02/16 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية إجرام بغداد، الأحد (16 شباط، 2020) القاء القبض على متهمين اثنين قاما ببيع ’’كلى’’ عن طريق أحد الأشخاص.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه "بعد أن وردت معلومات الى مكتب الكاظمية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، عن وجود متهمين يقومان بالمتاجرة بالأعضاء البشرية على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين شمالي العاصمة بغداد".

وأشارت الى أنه "بعد التحقيق معهما اعترافا ببيع الاعضاء البشرية (الكلى) بمبلغ من المال قدره (اثنى عشر مليون دينار عراقي) للكلية الواحدة عن طريق شخص في احدى المحافظات"، لافتة الى أن "أوراقهما التحقيقية قد عُرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (21 من قانون الاعضاء البشرية)".

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد (16 شباط 2020)، أن اللجنة طالبت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق واسع وعاجل بأحداث منطقة "بزايز بهرز" الاخيرة في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ

بغداد اليوم- خاص

أوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الأحد (16 شباط 2020)، حقيقة مغاردة رتل عسكري أمريكي، مكون من أكثر من 50 شاحنة، الأراضي العراقية باتجاه سوريا.

وقال الخفاجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أي رتل عس

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (26 شباط 2020)، إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو محمد" في أيسر الموصل.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مديرية شرطة النصر، (مركز شرطة مستشفى السلام) الت

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