نيلز آنين: إقليم كوردستان نموذج مشرق للحكم في العراق

2020/02/16 | 15:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنين

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