وزير ألماني لبارزاني: إقليم كوردستان نموذج مشرق للحكم في العراق

2020/02/16 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنين يوم الأحد إن إقليم كوردستان يمثل نموذجاً مشرقاً للحكم في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر ميونيخ الأمني الذي تستضيفه ألمانيا بمشاركة عالمية واسعة.

وقال بيان لحكومة الإقليم ورد لشفق نيوز، إن الجانبين ناقشا "مجمل مستجدات العراق والمنطقة بشكل عام، كما تم بجث سبل تعزيز العلاقات بين ألمانيا وإقليم كوردستان".

وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني بتجربة إقليم كوردستان في استتباب الأمن والازدهار، وقال: "إقليم كوردستان نموذج مشرق للحكم في العراق".

وخلال الاجتماع تم التشديد على ضرورة مواصلة الدعم والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي لمخاطر تهديدات تنظيم داعش، وفق ما ورد في البيان.

هذا ويواصل رئيس حكومة إقليم كوردستان عقد اجتماعاته الختامية مع كبار المسؤولين في العالم خلال مؤتمر ميونيخ الذي انطلق للفترة من 14 – 16 من الشهر الجاري.

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