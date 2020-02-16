القبض على اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية شمالي بغداد

2020/02/16 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة الاعضاء البشرية شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فريقا مختصا من مكتب مكافحة اجرام الكاظمية تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين شمالي بغداد، يتاجران بالاعضاء البشرية".

وبينت انه "بعد التحقيق معهما اعترافا ببيع الاعضاء البشرية (الكلى) بمبلغ 12 مليون دينار للكلية الواحدة عن طريق شخص في احدى المحافظات".

وأكدت انه "تم عرض اوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٢١ من قانون الاعضاء البشرية)".

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