الأمم المتحدة تحذر من تدهور الاوضاع في ليبيا

2020/02/16 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاحد، من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظرا للأسلحة على ليبيا.

وقالت وليامز، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن "هناك انتهاكات خطيرة جدا تحدث، في البر والبحر والجو، ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولية عنها"، مضيفة أن "ليبيا لديها أسلحة متطورة جدا وهذا يهدد الأمن المحلي والدولي".

وأكدت، أن "الوضع الميداني في ليبيا هش ومقلق"، مشيرة إلى أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجددا في 26 من الشهر الحالي.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، اليوم، خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان اليوم الأحد "بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، تم اليوم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في طرابلس وبنغازي وسبها، وذلك في مسعى لجمع ما يقرب من 115 مليون دولار لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص لـ345 ألفاً من الفئات الأكثر عرضة للضرر في ليبيا.

وبينت أن "الخطة تتوقع أن ما مجموعه 900 ألف شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2020".

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