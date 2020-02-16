2020/02/16 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هاجم النائب فائق الشيخ علي، الأحد، مجددا "الميليشيات" واتهمها بانها هي من جاءت برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.وقال الشيخ علي، في تدوينة على "تويتر" ، اليوم، : "لا تنشغلوا بالأحاديث عن الكابينة الوزارية وأسماء الوزراء، فلان سيتوزر، وعلان استبعد.راح يصوتون على الكابينة.لا ما راح يصوتون على الكابينة!".وتابع قائلا " صدگ لو تتشاقون إنتو تطرحون مثل هيچ مواضيع؟ بابا هذا الرجال جايبته الميليشيات وراح يصوتون عليه، إحنه نريد رئيس وزراء يقضي على الميليشيات!".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: نريد رئيس وزراء يقضي على "الميليشيات") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: نريد رئيس وزراء يقضي على "الميليشيات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).