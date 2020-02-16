التخطيط تعلن نسب الفقر في محافظات العراق وتؤشر تراجعاً بمعدلاتها

2020/02/16 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، انخفاض نسب الفقر في العراق خلال السنتين الاخيرتين ، مقارنة مع ماتم تسجيله عام 2014، بعد الازمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي تعرض لها العراق.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقته (كلكامش برس)، إن "وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى (20%)بعد ان سجل (22.5%) عام 2014".وأضاف الهنداوي، ان "هذه النسب تباينت بين المحافظات ، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر ، واخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات المستوى"، موضحا ان "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على ابعاد متعددة، من بينها، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء".وتابع أنه "وفقا لهذه الابعاد، اطلقت الوزارة الستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاستراتيجية الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% بنهاية عام 2013 , ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%".وبين المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، انه "وبموجب مسح الفقر لعام 2018, فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى باعلى نسبة فقر (52%) ".وجاءت بقية المحافظات كالاتي:دهوك 8.5% ،السليمانية 4.5% ، اربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الانبار 17 ،صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%".

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