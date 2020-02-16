التخطيط تعلن انخفاض نسبة الفقر والمثنى في الصدارة

2020/02/16 | 15:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن تراجع نسب الفقر في العراق تراجعا طفيفا في معدلاتها خلال السنتين الاخيرتين، بالمقارنة مع ما تم تسجيله عام 2014.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى 20% بعد ان سجل 22.5% عام 2014"، مبينا ان "هذه النسب تباينت بين المحافظات بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، واخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات المستوى".

وأضافت ان "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على ابعاد متعددة، من بينها، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء، ووفقا لهذه الابعاد، اطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الاستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاستراتيجية الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% بنهاية عام 2013 , ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%".

وأوضحت انه "بموجب مسح الفقر لعام 2018 , فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى بأعلى نسبة فقر 52%، اما باقي المحافظات فكانت كالاتي: دهوك 8.5% ،السليمانية 4.5% ، اربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الانبار 17 ،صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%".

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