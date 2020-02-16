زعيم كوريا الشمالية يظهر للعلن بعد اختفائه 3 أسابيع خشية من كورونا

2020/02/16 | 15:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بشكل علني، اليوم الأحد، في أول مرة منذ ثلاثة أسابيع، فيما يتواصل انتشار فيروس كورونا القاتل بالصين المجاورة.

وبحسب رويترز، فإن زعيم كوريا الشمالية ظهر علنا بمناسبة عيد ميلاد والده، كيم جونغ إيل، زعيم البلاد السابق، بعدما كان يخشى الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين المجاورة، منذ ظهور وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص، كما علقت الرحلات البرية والجوية مع جارتها وحليفتها القريبة.

وسجلت بيونغ يانغ إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا بعدها علقت السلطات كل الرحلات السياحية ومددت فترة الحجر الصحي لجميع من يشتبه في حملهم الفيروس، ومن بينهم أجانب، إلى 30 يوماً.

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