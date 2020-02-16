إليسا تغني في أربيل بمناسبة أعياد نوروز

2020/02/16 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الأحد، عن إحيائها حفلا في مدينة أربيل، شمالي البلاد.

وأشارت إلى أن الحفل سيقام في 20 آذار المقبل، والذي سيوافق رأس السنة الكردية (عيد نوروز أو النيروز)، وكتبت إليسا في إعلانها عن الحفل: "استعدوا لأربيل قريبا".

​ويعتبر عيد نوروز من الأعياد المقدسة عند الكرد، وهو عطلة رسمية تستمر لمدة أسبوع، تخصصها حكومة إقليم كردستان لكل مناطق الإقليم، ليتسنى للناس الاحتفال بهذا العيد.

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