اعتقال متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية ببغداد

2020/02/16 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اجرام بغداد، الاحد، القاء القبض على متهمين اثنين يتاجرون بالأعضاء البشرية بالعاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” بعد وردت معلومات الى مكتب الكاظمية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، عن وجود متهمين يقومان بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، على الفور تم تشكيل فريق […]

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