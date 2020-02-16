التخطيط تعلن للعراقيين انخفاض نسبة الفقر 2.5 بالمئة وفق مسح أجرته الوزارة عام 2018

2020/02/16 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ان نسب الفقر في العراق شهدت تراجعا طفيفا في معدلاتها خلال السنتين الاخيرتين ، بالمقارنة مع ماتم تسجيله عام 2014، بعد الازمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي تعرض لها العراق.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقته “يس عراق”، ان “وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية […]

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